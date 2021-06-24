Бывший военный атташе США в РФ предложил "снизить накал риторики" между двумя странами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Накал риторики между США и Россией необходимо снизить для того, чтобы две страны могли нормально договариваться. Об этом заявил бывший военный атташе США в России Питер Звак в четверг в ходе IX Московской конференции по международной безопасности.

"Мы должны снизить градус нашей риторики. Я лично восхищен Россией, и в то же время я гордый патриот Америки, но я думаю, что две эти страны могут работать вместе", - заявил Звак.

По его мнению, представителям двух стран необходимо чаще проводить встречи, в том числе и между военнослужащими. "Я очень благодарен этой конференции, это были очень важные встречи", - отметил отставной американский генерал уровень организации конференции.

"Не обязательно, что найдется общее решение вопроса, но важно, что ты обсуждаешь ситуацию и начинаешь искать пути решения - над чем мы можем работать и о чем мы можем договориться", - подчеркнул бывший военный атташе США.

В настоящий момент Питер Звак является сотрудником Института Кеннана при Международном центре имени Вудро Вильсона, бригадный генерал ВС США в отставке, военный атташе США в России с 2012 по 2014 годы.