Комитет Сената США принял законопроект с санкциями за "принудительный труд" в КНР

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал в четверг по законопроекту "о предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, который предусматривает санкции в отношении физических лиц и организаций. Трансляция заседания велась на сайте комитета. Инициатива будет направлена на рассмотрение верхней палаты американского законодательного органа полного состава.

"Законопроект вводит ограничения на ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда в СУАР, а также устанавливает санкции. Министерству внутренней безопасности следует направить в Конгресс стратегию по предотвращению импорта такой продукции из Синьцзяна", - говорится в тексте. Такая стратегия должна включать список организаций, которые, по версии США, якобы сотрудничают с китайскими властями в использовании принудительного труда. Предполагается, что Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP) запретит ввоз продукции компаний, которые попадут в этот перечень.

Инициатива также предусматривает расширение действующих рестрикций по активам и визам в отношении организаций и лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и использование принудительного труда в СУАР.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения Китаем ответных санкций.