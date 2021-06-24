Посол РФ в Великобритании считает инцидент с эсминцем провокацией с британской стороны

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем HMS Defender у побережья Крыма является провокацией со стороны Великобритании и может быть направлен на ухудшение отношений между Россией и Западом. Такое мнение выразил в четверг в беседе с российскими журналистами посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Речь идет о преднамеренной и сознательной провокации, проведенной британцами. С какой целью это делалось, я думаю, тоже понятно. Хочу обратить внимание, что подобные инциденты возникали и раньше. Именно в тот момент, когда намечалось самое небольшое, хотя бы некоторое потепление в отношениях между Россией и Западом", - заявил дипломат.

В качестве примера Келин привел случай с британским эсминцем HMS Dragon, который в октябре прошлого года "совершал аналогичные действия, подходил на определенную дистанцию недалеко от Севастополя".

"Тогда был вызван [британский] военный атташе. Ему было сказано, что речь идет о нарушении российских законов и международного права, касающегося мирного прохода. Военный атташе был предупрежден о том, что такие вещи не должны повторяться. И в случае, если они повторятся, то наша реакция будет гораздо более жесткой", - напомнил посол.

Глава диппредставительства отметил, что и Министерство обороны Великобритании, и британские СМИ отстаивали позицию о непризнании Крыма российской территорией.

"Что касается разночтений, тут британцы отстаивают свою версию. Она в основном базируется на том, что Крым они не признают. Но надо же понимать, что есть политическая позиция и есть реальная. Такие вещи могут в результате привести только к крупному военному инциденту ", - прокомментировал дипломат вопрос о том, почему из Лондона поступала разная информация об инциденте.

Инцидент в Черном море

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".