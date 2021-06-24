Премьер Хорватии заявил, что Франция и Германия хотят реализовать двойственный подход к РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Предложение Франции и Германии о проведении саммита ЕС - Россия предназначено для реализации двойственного подхода в отношениях евросообщества с Москвой. Такое мнение высказал в четверг перед началом саммита лидеров 27 стран - членов Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"И немецко-французское предложение [о проведении саммита ЕС - Россия] предназначено для [реализации] двойственного подхода, который ЕС часто имеет как в отношениях с РФ, так и с Турцией, - подчеркнул Пленкович. - По поводу некоторых вещей мы принципиальны и тверды, а вокруг других мы открываем пространство для сотрудничества. И это логично, учитывая существующие экономические интересы".

В среду газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.