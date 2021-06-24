Генпрокуратура Украины открыла дело против депутата Рады за ушанку с советской кокардой

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы из-за использования советской символики, а именно шапки с кокардой Советской армии. Об этом в четверг сообщил сам политик.

"Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной", - написал он в Telegram-канале.

В декабре прошлого года Кива разместил у себя на странице в Facebook снимок, на котором он стоит в шапке-ушанке с советской символикой и обращается к нацистам. "Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", - подписал он под фотографией.

Комментируя данный случай, депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский написал в Telegram-канале, что на днях в сети было видео "с какой-то юной девицей, продавщицей в магазине, которая напялила футболку с портретом Гитлера". Граждане вызвали полицию, но она не нашла никаких поводов беспокоить девушку. "Как раз сегодня направил в полицию запрос с просьбой объяснить, а что, собственно, случилось, каких реформ не хватает, и почему полицейские так равнодушны к нарушению закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов. Получается, шапка Кивы закон нарушает, а Гитлер нет?" - отметил Бужанский.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР. Были демонтированы все учтенные памятники Ленину, переименованы 52 тысячи улиц и почти тысяча населенных пунктов.