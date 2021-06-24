Хуситы заявили об атаке на военный лагерь в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) осуществило атаку на военный лагерь аравийской коалиции в Саудовской Аравии с применением 10 беспилотников. Об этом заявил в четверг официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"Нашим ВВС удалось осуществить широкомасштабную операцию по нанесению ударов на тренировочный лагерь, принадлежащий вражеской американо-саудовской коалиции в регионе Эль-Вадиа [в южной провинции Неджран]. В операции были задействованы десять беспилотников типа К-2, которые нанесли точные удары по командному центру, тренировочным пунктам, скоплениям военных и другим целям", - написал он в Twitter.

По словам Сарии, в результате атаки убиты и ранены более 60 военных аравийской коалиции, включая большое число офицеров ВС Саудовской Аравии. Представитель хуситов уточнил, что операция была проведена в течение двух последних дней.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся почти семь лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых является Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.