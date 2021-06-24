Зампостпреда РФ: СММ ОБСЕ проигнорировала в отчетах стояние верующих УПЦ в центре Киева

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не отразила в своих отчетах молитвенное стояние прихожан Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) в центре Киева, которые передали депутатам Верховной рады и в офис президента страны обращение с призывом остановить гонения на каноническую церковь. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов на заседании постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Они [верующие] передали властям свои предложения о путях преодоления деструктивного вмешательства властей Украины в религиозные дела и прекращении давления на УПЦ, а также мерах по защите ее верующих от дальнейшей дискриминации. На это событие отреагировал и [президент Украины] Владимир Зеленский, - сказал он. - К сожалению, СММ полностью проигнорировала это массовое собрание, не отразив его ни в ежедневных, ни в еженедельном отчетах".

Вместе с тем Жеглов отметил, что в докладах миссии содержится, к примеру, информация о прошедшем днем ранее перед зданием парламента немногочисленном пикете, посвященном вопросам госрегулирования выпуска кинопродукции. "Призываем миссию к полноценному и ответственному выполнению мандата. Факты имеют значение", - добавил заместитель постпреда РФ.

Молитвенное стояние прошло 15 июня. Прихожане также передали проекты документов, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.