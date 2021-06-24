Зеленский сообщил, какие вопросы намерен обсудить с Байденом во время визита в США

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США, который состоится в июле, намерен обсудить с президентом Джо Байденом "несколько важных блоков". Он дал интервью программе "VIP с Мосейчук" на канале "1+1", вышедшей в эфир в четверг.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить [с Байденом]. Первое - это блок безопасности, это вопрос не только ПДЧ (План действия по получению членства) в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопрос оборонного контракта или меморандума между нашими странами, - сказал Зеленский. - Вопросы "Северного потока", вопросы Донбасса, вопросы Крыма, по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота".

Зеленский также сказал, что хочет обсудить с Байденом экономические вопросы, в частности, сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). "Есть экономические вопросы, действительно, для нас очень важна поддержка МВФ, но я хочу из политики перевести речь в конкретный разговор об экономике и о реформах и о том, что есть какие-то структурные маяки - увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи", - уточнил глава государства.

Комментируя встречу Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский выразил уверенность, что "американская сторона поднимала вопрос Донбасса". "Я уверен в этом, Байден говорил мне об этом. Уверен, что говорили про НАТО. Уверен, что одним мазком. Думаю, Путин получил информацию, что Украина вряд ли завтра или послезавтра получит ПДЧ в НАТО", - рассказал Зеленский.

При этом он заявил, что Украина сама виновата, что до сих пор не получила ПДЧ. "Мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - все же вопрос безопасности, а мы много лет используем его, как политический вопрос , - отметил президент. - Мне кажется, мы давили ранее неправильно - не конкретно, а просто показывали, что есть такая адженда (повестка дня). Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии. <...> А мы нуждаемся сейчас в поддержке - у нас война, и сейчас нуждаемся в конкретных действиях и от стран альянса, и от США. Это важные месседжи, которые получила Америка от нас".

В начале июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, во время которого американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.