Байден: автократии модернизируют свою инфраструктуру, конкурируя с США

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Автократии по всему миру стремятся модернизировать инфраструктуру своих стран, конкурируя в этом деле с США. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме по итогам достигнутой с группой сенаторов из обеих партий договоренности по пакету ассигнований с целью модернизации американской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что США "соревнуются с Китаем". "Они [нас] не дожидаются. Они инвестируют десятки миллиардов долларов по всему миру, десятки миллиардов", - добавил президент.

"Я только что вернулся из Европы, где провел встречи с Группой семи, НАТО и ЕС, а также с господином [президентом России Владимиром] Путиным - по отдельности", - напомнил Байден.

"Автократы вкладывают огромные средства [в инфраструктуру]. И один из главных вопросов: "Могут ли демократии конкурировать с автократическими субъектами в 21 веке?" - утверждал глава вашингтонской администрации.

Президент назвал достигнутую с сенаторами договоренность по модернизации инфраструктуры "большим шагом в этом направлении - возможности конкурировать". "Мы должны двигаться, и двигаться быстро. Это соглашение сигнализирует миру о том, что мы можем работать, добиваться желаемого результата и достигать чего-то значимого. Эти инвестиции представляют собой те национальные усилия, которые на протяжении всей нашей истории буквально преобразовали Америку и продвинули нас в будущее", - считает хозяин Белого дома.

Ранее Байден сообщил, что Белый дом и группа американских сенаторов из обеих партий Конгресса США согласовали пакет ассигнований с целью модернизации американской инфраструктуры на сумму свыше $500 млрд. Президент ранее представил проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более 2 трлн долларов. Республиканцы выступали за значительное сокращение этого объема.