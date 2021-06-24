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Зеленский считает вопрос безопасности главным для обсуждения с Путиным

Президент Украины также сообщил, что в настоящее время коммуникация с российской стороной ведется по вопросу возможной встречи глав государств

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым прежде всего обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос безопасности. Об этом он заявил в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1", вышедшей в эфир в четверг.

"Как с ним [с Путиным] говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами, в первую очередь вопрос безопасности", - сказал глава украинского государства, отвечая на вопрос журналистки.

Зеленский также сообщил, что в настоящее время коммуникация с российской стороной ведется по вопросу возможной встречи глав государств. "Я считаю, что мяч сегодня на стороне РФ, наши администрации связались насчет повестки, сроков и места встречи", - утверждал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что проблемы двусторонних отношений России и Украины, а не международная безопасность, должны быть главной темой для разговора в случае встречи с Зеленским. Он отметил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

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