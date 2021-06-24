Politico: в МВБ США обеспокоены конспирологической теорией о возвращении Трампа к власти

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обеспокоено распространением конспирологической теории о возвращении Дональда Трампа на пост президента страны в августе. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

По данным ее источников, об этих опасениях членам комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США на закрытом брифинге в среду рассказал помощник главы МВБ по вопросам борьбы с терроризмом Джон Коэн. Во время брифинга демократ Элисса Слоткин спросила Коэна, как МВБ следит за распространением дезинформации и теорий заговора, а также о том, как дискуссии на эту тему могут разжигать насилие. Слоткин при этом обратила внимание на теорию о том, что Трамп якобы вернется к власти в августе. Коэн ответил, что МВБ не известно о каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угрозах вспышек насилия, связанных с конспирологической теорией о том, что республиканец вновь займет президентское кресло. Однако, по словам Коэна, МВБ следит за обсуждением этой темы в интернете среди экстремистских сообществ. Сотрудник МВБ добавил, что в министерстве крайне обеспокоены относительно этого, поскольку подобное подпитывает ложные концепции о фальсификациях на прошедших в стране в ноябре прошлого года выборах, которые могут спровоцировать насилие со стороны экстремистов.

В американских СМИ после ухода Трампа с поста главы государства появилось много предположений о том, чем он намерен заняться дальше. За прошедшее с января время политик так и не объявил, намерен ли бороться за президентский пост в 2024 году. Как ожидается, летом Трамп может возобновить митинги своих сторонников, однако точных дат таких мероприятий пока не появлялось. В мае корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хаберман написала в Twitter, что на основании некой конспирологической теории политик рассчитывает вернуться в Белый дом в августе.