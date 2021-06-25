Трамп призвал "вернуть Америку" после заморозки юридической лицензии Джулиани

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение апелляционного суда в Нью-Йорке о приостановке действия лицензии его бывшего адвоката Рудольфа Джулиани и призвал "вернуть Америку". Соответствующее заявление Трампа распространили в четверг ряд консервативных американских СМИ.

"Можете ли вы представить себе, что Нью-Йорк хочет лишить великого американского патриота Руди Джулиани лицензии на ведение юридической деятельности за то, что он боролся с тем, что уже признано фальсифицированными выборами", - отметил Трамп. По мнению экс-президента, "лучший мэр в истории Нью-Йорка (1994 - 2001)" подвергся гонениям "со стороны левых радикалов".

"Нью-Йорк неуправляем, преступность достигла высочайших показателей. Это не что иное, как охота на ведьм, им должно быть стыдно", - продолжил Трамп. "Верните Америку", - заявил он.

Ранее в четверг апелляционный суд в Нью-Йорке приостановил действие лицензии на ведение Джулиани адвокатской деятельности. Поводом для этого стали его "откровенно ложные и вводящие в заблуждение" утверждения о фальсификации результатов президентских выборов в США, прошедших в ноябре 2020 года. Суд постановил, что высказывания экс-адвоката Трампа угрожали общественным интересам, что, как поясняет газета The New York Times, является поводом для приостановки действия соответствующего разрешения.

Джулиани по завершении президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден, обвинил Демократическую партию США и самого Байдена в применении централизованной схемы различных подтасовок. Адвокат также критиковал прессу в США за необъективное отношение к Трампу и республиканцам.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.