Камала Харрис во время поездки на южную границу США посетит центр содержания мигрантов

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в пятницу во время своей поездки на южную границу посетит центр содержания мигрантов. Об этом агентство Reuters сообщило в четверг со ссылкой на старшего советника и пресс-секретаря Харрис Симону Сандерс.

Как отмечает агентство, речь идет о подконтрольном Службе таможенного и пограничного контроля США объекте в Эль-Пасо (штат Техас).

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.