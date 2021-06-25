Эфиопия отвергла план Судана и Египта рассмотреть вопрос о ГЭС "Возрождение" в СБ ООН

ПРЕТОРИЯ, 25 июня. /ТАСС/. Эфиопия отвергла инициативу Судана и Египта перенести в Совет Безопасности ООН рассмотрение вопросов функционирования эфиопской ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле. Об этом сообщил в пятницу эфиопский МИД, опубликовавший на своем портале изложение письма, направленного 23 июня Аддис-Абебой в СБ ООН.

"Предложения Египта и Судана [о рассмотрении вопроса о ГЭС "Возрождение" в СБ ООН] представляет собой попытку подрыва переговорного процесса, который сейчас ведет Африканский союз, - подчеркнул МИД. - Судан и Египет пытаются завести в тупик переговоры, добиваясь их интернационализации [за пределы Африканского континента], что лишь осложняет ситуацию". В письме подчеркивается, что стремление Хартума и Каира не допустить очередного заполнения водохранилища ГЭС без их согласия противоречит международному праву.

"Второе по счету заполнение водохранилища произойдет в наступающий сезон дождей начиная с июля", - подчеркивается в письме. В нем содержится призыв к СБ ООН содействовать продолжению переговоров по ГЭС "Возрождение" под эгидой Афросоюза, в которых участвуют Судан, Египет и Эфиопия.

Правительства Египта и Судана направили в июне письма в СБ ООН с просьбой рассмотреть вопрос о функционировании ГЭС "Возрождение". Они подчеркнули, что односторонние действия Эфиопии по заполнению водохранилища станции нильской водой создают угрозу стабильности в регионе.

Летом 2020 года Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. Как заявил в апреле премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, страна начнет в июле и августе второй этап заполнения водохранилища ГЭС, добавив в него 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС "Возрождение" составляет 74 млрд куб. м.

Споры о воде

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение" в 2011 году. Стоимость объекта, известного как "Плотина великого возрождения Эфиопии" (GERD), оценивается в $4,6 млрд. Мощность ГЭС составит 5 250 МВт. Она должна полностью обеспечить электроэнергией население страны, а излишки будут поставляться в соседние государства.

Между тем создание самой крупной плотины в Африке без международного соглашения вызвало протесты со стороны Судана и Египта. Они опасаются, что быстрое заполнение водохранилища ГЭС создаст нехватку воды в Ниле. Из четырех крупнейших притоков Нила три берут исток на эфиопской территории, включая Голубой Нил. В целом с территории Эфиопии поступает 86% объема воды, которая впоследствии составляет Нил.

Ведущиеся с 2012 года в различных форматах переговоры между Эфиопией, Суданом и Египтом пока не привели к выработке соглашения о функционировании ГЭС "Возрождение". Их последняя фаза началась в июне минувшего года под эгидой Африканского союза. Последний раунд переговоров состоялся в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса и завершился 6 апреля без достижения компромисса.

Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии продолжать заполнение водохранилища без принятия соответствующего международного соглашения. Так, эфиопское правительство сообщило, что наполнит водохранилище ГЭС до проектного уровня за семь лет, Египет настаивает на периоде в 21 год.