В Литве вышел из строя сайт парламента

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Сайт Сейма (парламента) Литвы недоступен для интернет-пользователей в пятницу утром. Как сообщила журналистам представитель законодательного собрания по печати Юсте Радзявичюте-Лаугалене, неполадки, скорее всего, связаны с перебоями в подаче электроэнергии, которые происходили в республике в последние дни во время шквала с ливнями и грозами.

"Недоступны внутренние информационные системы сайта Сейма, недоступен он и для подключения извне", - сказала она. "Отключилась линия [электропередачи], система обесточилась", - уточнила Радзявичюте-Лаугалене.