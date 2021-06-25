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В Литве вышел из строя сайт парламента

Неполадки связаны с подачей электроэнергии, пояснила представитель законодательного собрания по печати Юсте Радзявичюте-Лаугалене

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Сайт Сейма (парламента) Литвы недоступен для интернет-пользователей в пятницу утром. Как сообщила журналистам представитель законодательного собрания по печати Юсте Радзявичюте-Лаугалене, неполадки, скорее всего, связаны с перебоями в подаче электроэнергии, которые происходили в республике в последние дни во время шквала с ливнями и грозами.

"Недоступны внутренние информационные системы сайта Сейма, недоступен он и для подключения извне", - сказала она. "Отключилась линия [электропередачи], система обесточилась", - уточнила Радзявичюте-Лаугалене.

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