Премьер Финляндии не исключила, что ЕС в будущем вернется к обсуждению саммита с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюз может в будущем вернуться к обсуждению предложения Франции и Германии по поводу возможности проведения встречи глав государств ЕС и президента России Владимира Путина. Об этом заявила в пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин перед началом второго дня саммита сообщества в Брюсселе.

"Я считаю весьма возможным, что к этому вопросу мы еще вернемся позже", - сказала она. По ее словам, инициатива Франции и Германии "нужная", "однако время [для проведения саммита] еще не пришло".

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи пятницы дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между Россией и ЕС.

Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против России, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности РФ, которую они расценят как вредоносную.

Накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана Макроном.