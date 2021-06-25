Премьер Люксембурга заявил, что ЕС нуждается в России для решения международных проблем

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Россия нужна Европейскому союзу для решения многих вопросов международной повестки дня. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в Брюсселе перед вторым днем саммита ЕС.

По словам Беттеля, отсутствие компромисса на саммите ЕС по решению в пользу проведения встречи на высшем уровне между Россией и Европейским союзом не говорит о том, что инициаторы этого плана - Германия и Франция - плохо подготовили это предложение.

"Пара коллег были удивлены, что внезапно что-то изменилось. Для меня важно, чтобы мы нашли диалог. Я уже лет семь-восемь участвую в этом саммите, и мы уже долго говорим о санкциях или контрсанкциях, но мы не говорим друг с другом. Я уже несколько лет говорю, что мы должны вместе найти путь для выхода из кризиса. Во-первых, нам нужна Россия в других международных вопросах: по ядерной программе Ирана, Афганистану, Белоруссии, здесь вообще бессмыслено думать, что мы сможем найти решение, если не будем говорить с Россией. То есть мы должны привлекать Россию по многим международным вопросам", - сказал он журналистам.

Беттель отметил, что ЕС и Россия вместе находятся на одном континенте и Евросоюз при этом полностью зависит от РФ в энергетическом вопросе. "Нельзя найти решения, если не собираться и не говорить друг с другом. Я думаю, что сейчас мы шаг за шагом выйдем на путь, при котором по меньшей мере на уровне [председателей Еврокомиссии и Евросовета] Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля может состояться диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы добиться деэскалации, а не эскалации", - подчеркнул он.