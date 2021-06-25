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Боррель пообещал работать над более предсказуемыми отношениями с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пообещал работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Об этом он написал в пятницу в Twitter в связи с принятием на саммите ЕС заявления о намерении развивать диалог с Москвой и одновременно изучать возможности новых санкций против нее.

"Я буду вместе с Еврокомиссией следовать рекомендациям Европейского совета (саммита ЕС - прим. ТАСС), чтобы способствовать более предсказуемым отношениям с Россией, защищая наши интересы", - отметил Боррель.

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РоссияБоррель, Жозеп
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