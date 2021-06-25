Додон высказался за изменение Конституции Молдавии и перераспределение полномочий

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов республики Молдова, экс-президент республики Игорь Додон считает, что в конституцию страны следует внести изменения, чтобы добиться прекращения череды политических кризисов и ликвидировать возможность различных интерпретаций основного закона.

"Все [политические] конфликты начинались именно из-за отсутствия в конституции четкого распределения полномочий между президентом, парламентом и правительством. Нам необходимо определиться, если у нас президентская республика, то тогда необходимо дать больше полномочий президенту, или парламентская", - сказал Додон в пятницу в ходе прямого включения на своей странице в Facebook.

Он добавил, что считает важным уточнить принципы формирования и компетенции Конституционного суда (КС), который, по его словам, за последние десять лет трансформировался в политический инструмент для изменения утвержденных парламентом законов. Кроме того, Додон убежден, что высшему руководству страны необходимо запретить иметь иностранное гражданство.

Конституционная реформа

В прошлом году, будучи президентом республики, Додон учредил комиссию по конституционной реформе, которую возглавил бывший председатель КС Дмитрий Пулбере. В нее также вошли видные молдавские правоведы, бывшие члены КС, представители научных кругов и гражданского общества. Изначально планировалось, что они внесут поправки в деятельность КС, который не раз оказывался в центре громких политических скандалов.

Однако действующий президент Майя Санду, которая вступила в должность в декабре того же года, упразднила созданную Додоном комиссию.