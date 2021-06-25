В МИД Ирана заявили, что Канада не вправе составлять отчеты по делу об украинском лайнере

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Канада не уполномочена представлять отчеты или выражать мнение по вопросу о катастрофе украинского самолета, разбившегося в окрестностях Тегерана в январе 2020 года. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

"Если подобные противозаконные поступки Канады станут обычным делом, то этим будет нанесен удар по всем странам, всей гражданской авиации, - цитирует замглавы МИД Ирана агентство IRNA. - К тому же, часть канадского доклада, где подвергается критике иранский отчет о технической стороне катастрофы, безосновательна и неприемлема".

"Представьте, что по каждому инциденту страны будут игнорировать правила и протоколы расследования и пытаться оказывать политическое давление на страну, где произошло происшествие, - сказал Бахарванд. - Вместо того, чтобы пытаться спекулировать в СМИ и в политической сфере, надо было представить иранской стороне новую информацию при ее наличии".

Накануне правительство Канады опубликовало отчет по авиакатастрофе в Иране, где вся ответственность за произошедшее возлагается на власти Ирана и они обвиняются в "некомпетентности" и "полном пренебрежении жизнями людей".

Ход расследования

Ранее в июне официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Иран планирует до решения суда полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета.

По его словам, в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе. В декабре 2020 года власти Ирана согласились выплатить семье каждой жертвы происшедшего с украинским самолетом по 150 тыс. долларов компенсации.

До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе украинского самолета будет проведен в Иране в ближайшее время.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".