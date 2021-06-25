Премьер Чехии заявил, что на саммите ЕС обсудили Афганистан, пандемию, незаконную миграцию

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза обсудили на своей встрече ситуацию в Афганистане, борьбу с пандемией коронавируса и нелегальную миграцию в Европе. Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Плохо, что мы покидаем Афганистан. Нас должна заменить Турция", - отметил он. По словам главы правительства, вывод войск международной коалиции под эгидой НАТО - неверный шаг, который может способствовать созданию там мирового террористического центра.

Бабиш рассказал, что на саммите обсуждались эпидемиологическая ситуация в ЕС и методы борьбы с вариантом индийского штамма коронавируса "Дельта". Он подчеркнул, что в Праге, в отличие от остальной части Чехии, эпидемиологическая обстановка ухудшается. "Все опасаются "Дельты". Мы должны быть очень внимательны", - добавил премьер.

На встрече речь шла о нелегальной миграции в Евросоюзе. Решать проблему, как считает Бабиш, необходимо в странах, где живут потенциальные беженцы. Лидеры прибалтийских государств, уточнил он, проинформировали коллег о появлении нового пути проникновения нелегалов в ЕС, который начинается в Афганистане.