Законопроект о едином дне выборов прошел первое чтение в Палате представителей Белоруссии

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии приняла в пятницу в первом чтении законопроект о внесении изменения в действующую конституции республики, которым предлагается ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Одновременно документ предполагает перенос на 2023 год проведения выборов в местные Советы депутатов и совмещение их таким образом с очередными парламентскими выборами.

"По результатам состоявшегося обсуждения Палатой представителей в первом чтении принят законопроект "Об изменении конституции Республики Беларусь". Данным проектом закона предусматривается введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней", - сообщила в пятницу пресс-служба палаты.

Данный законопроект не имеет отношения к процессу конституционной реформы в Белоруссии, которая была объявлена президентом Александром Лукашенко после состоявшихся в прошлом году президентских выборов. Как сообщал ранее глава государства, окончательный проект новой конституции должен быть готов к концу текущего года, а затем он будет вынесен на референдум. При этом планировалось, что референдум состоится в январе 2022 года, одновременно с выборами в местные органы власти.

Ранее белорусский парламент принял обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко о переносе проведения очередных выборов в местные законодательные органы с 2022 на 2023 год. Предложено продлить полномочия местных депутатов на один год, чтобы новое голосование, запланированное ранее на январь 2022 года, совпало по срокам с выборами в Национальное собрание.

Законопроект еще должен пройти второе чтение, ожидается, что это будет уже осенью.