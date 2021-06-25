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США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС

Госсекретарь указал, что европейцы задействованы в дискуссиях о стратегической стабильности с Россией

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений в области контроля над вооружениями без участия Европы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы будем руководствоваться простым принципом и ничего не станем делать без вашего участия", - сказал он. "Европейцы задействованы в наших дискуссиях о стратегической стабильности с Россией", - отметил глава американской дипломатии.

Теги
СШАФранцияБлинкен, Энтони
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