Блинкен затруднился сказать, когда для граждан ЕС отменят ограничения на поездки

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока неизвестно, когда будут отменены ограничения на поездки жителей Евросоюза в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Париже после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Что касается поездок, то мы [при принятии решений] опираемся на научные факты и [заключения] наших медицинских экспертов, это основополагающий принцип. У нас есть рабочая группа, которая была создана совместно с ЕС по этому вопросу, - сказал Блинкен. - Могу сказать, что [конкретной] даты нет, но мы ведем очень активную работу [по этому вопросу]".

18 июня Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Страны ЕС также получат право разрешить въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.