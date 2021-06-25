Макрон выступил против исключения Венгрии из ЕС из-за закона о запрете гей-пропаганды

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против идеи исключить Венгрию из Евросоюза в связи с принятием в этой стране закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Я не поддерживаю обращение к статье 50 [Договора о Европейском союзе, регулирующей выход стран-членов из состава сообщества] <...> Мы должны их [Венгрию] сохранить [в составе ЕС], просто у нас должны быть эффективные процедуры", - подчеркнул он.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что по мнению исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Венгрии "больше нечего делать в ЕС" после принятия закона.

Парламент Венгрии 15 июня принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет. Нормативный акт был принят 157 голосами "за" при одном голосе "против". Он подразумевает, что только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр, могут проводить занятия по половому воспитанию в учебных заведениях. Крупным компаниям также будет запрещено размещать рекламу, связанную с гомосексуализмом, если она будет нацелена на аудиторию младше 18 лет.

Этот закон вызвал критику среди политической элиты Евросоюза и ряда его государств - членов.