Спецпосланник ООН по Сирии собирается скоро посетить Москву

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает вскоре провести консультации в Москве.

"Я надеюсь вскоре приехать в Москву [для консультаций]", - сказал он в пятницу в своем выступлении в Совете Безопасности ООН.

Помимо консультаций в Москве Педерсен намерен также посетить Рим, где примет участие во встрече министерского уровня между Италией и США, а также приедет в Нур-Султан в начале июля, где проведет консультации с Турцией и Ираном в ходе встречи в астанинском формате.

Педерсен выступил за новый международный диалог по урегулированию ситуации в Сирии. "Я верю, что нам необходим новый конструктивный международный диалог по Сирии для обсуждения конкретных шагов", - сказал он.

"Моя идея состоит в том. чтобы углубить зондирующие консультации по существу, которые помогают установить те первые шаги, которые Сирия и международные игроки могут предпринять, узнать не только, что они [игроки] просят от остальных, но какими отдельными шагами может быть удовлетворен каждый", - резюмировал он.

Укрепление ИГ

Спецпосланник генсека по Сирии заявил о наличии признаков укрепления в стране террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Борьба с террористическими группировками является одной из приоритетных совместных задач. Наблюдаются вызывающие беспокойство признаки того, что ИГ может укрепляться, о чем говорит рост числа и размах их последних атак", - сказал Педерсен.

По его словам, остальные террористические группировки также действуют в регионе, контролируя некоторые территории. "Ключевые международные игроки могут и должны сотрудничать в борьбе с этими террористическими группировками, действуя, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и стабильность в соответствии с международным правом", - отметил спецпосланник.

Трансграничная помощь

ООН выступает за продолжение действия механизма трансграничной помощи Сирии, заявил Педерсен.

По его словам, приоритетной для ООН остается гуманитарная ситуация в арабской республике. "Гражданские лица по всей стране нуждаются в жизненно необходимой поддержке и помощи", - указал Педерсен, отметив, что речь, в частности, идет о механизме трансграничной помощи. "Действие широкомасштабной трансграничной помощи необходимо продлить еще на 12 месяцев, чтобы спасти жизни", - подчеркнул он.

В июле 2020 года СБ ООН принял резолюцию о продлении действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Изначально такие поставки осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом.

В январе 2020 года при продлении механизма Совбез оставил в резолюции лишь два КПП на границе с Турцией. В июле того же года Россия и Китай наложили вето на предложение продлить помощь через два КПП, после чего СБ ООН принял резолюцию о продлении на год операций только через "Баб-эль-Хаву".