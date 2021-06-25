В США считают возможным сотрудничество с РФ по кибербезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Женеве был очень продуктивным, Соединенные Штаты считают возможным сотрудничество с РФ в сфере борьбы с киберпреступниками. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Хорошая новость заключается в том, что он был очень продуктивным", - отметила она, говоря о саммите в Женеве. "Мы назвали России ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать", - добавила Нуланд. В их числе она отметила "стратегическую стабильность", "пресечение деятельности преступников", которые применяют вирусы-вымогатели, а также доставку гуманитарной помощи в Сирии.