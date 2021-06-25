США считают, что на переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения", - сказала она. "Мы еще не достигли завершения, - отметила вместе с тем Нуланд. - Это может произойти скоро или вовсе не случиться. Нам надо сохранять осторожность".

Консультации в австрийской столице по возвращению США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе идут уже около трех месяцев. Соглашение о сокращении этой программы в обмен на снятие международных санкций с Тегерана было заключено в 2015 году, однако в 2018-м администрация президента США Дональда Трампа вышла из договоренности, а Иран в ответ на такой шаг отказался от части своих обязательств. Нынешний президент США Джо Байден выразил готовность вернуться к ядерной сделке с исламской республикой, но для этого сторонам необходимо решить ряд сложных вопросов, связанных с выполнением СВПД и возможной отменой антииранских санкций.