США обсуждают со странами Центральной Азии помощь Афганистану после вывода войск

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон проводит переговоры в военной сфере с рядом стран Центральной Азии по вопросам, касающимся поддержки Афганистана со стороны США после предстоящего вывода американских войск. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

Как она отметила, США намерены оказывать поддержку Афганистану в военной сфере после вывода американских войск из страны. "Поэтому мы ведем диалог с некоторыми странами Центральной Азии об этом", - сказала Нуланд.

По ее словам, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) "не сделает выбор в пользу мира" и ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшится, это будет "представлять вызов и угрозу и для России".

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.