Нуланд: США готовы рассматривать ограничения на свои военные системы на переговорах с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассматривать возможность введения ограничений на некоторые свои системы в ходе диалога по стратегической стабильности с Россией. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Можно говорить, что если мы займемся переговорами о стратегической стабильности, то тут могут быть какие-то взаимные уступки, чтобы гарантировать, что мы сможем обеспечить большую безопасность для наших народов, что не возникнет каких-либо инцидентов, недопониманий, может, даже будут введены какие-то ограничения на наши системы ради общего блага", - сказала она.

"По каким-то вопросам можно взглянуть на ситуацию со стороны Кремля. Как у нас есть обеспокоенности по каким-то вооружениям, которые создает [президент России Владимир] Путин, которые дестабилизируют сферу контроля над вооружениями и о которых никто не знает, работают ли они и как работают, так и у них есть вопросы по некоторым нашим системам", - отметила Нуланд.

На российско-американском саммите в Женеве 16 июня стороны достигли соглашения о возобновлении в ближайшее время переговоров по стратегической стабильности. Однако какие-либо конкретные даты проведения контактов пока не назывались. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассчитывают начать диалог с Россией в ближайшие недели.