Нуланд: США обсуждают с ФРГ меры, чтобы "Северный поток - 2" не стал оружием принуждения

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в пятницу, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод "Северный поток - 2" стал "оружием принуждения" в руках России.

"Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <...> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации. - <...> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной".

"Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами", - добавила она. Нуланд утверждала, что "Северный поток - 2" является "крайне плохой" сделкой для Европы.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим.