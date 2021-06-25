В Госдепе видят возможности для работы с Россией по доставке гумпомощи в Сирию

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. США считают, что пункт пропуска гуманитарной помощи в Сирию через переход в Баб-эль-Хаве будет сохранен, и видят здесь возможность для конструктивной работы с РФ. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Вы спросили, уверены ли мы, что сможем сохранить доставку гуманитарной помощи через пункт пропуска "Баб-эль-Хава". Ответ на это - да. На мой взгляд, здесь есть возможность конструктивной работы с Россией по доставке гуманитарной помощи сирийцам по всей стране. Особенно сейчас, во время пандемии коронавируса, [когда] какой-либо помощи в борьбе с болезнью на северо-востоке страны практически не было. Это растущая гуманитарная проблема, и я считаю, что никто не хочет, чтобы она усиливалась", - сказал он.

Военное присутствие США в Сирии

США намерены сохранить ограниченное военное присутствие на северо-востоке Сирии для борьбы с терроризмом, заявил Худ.

"Мы намерены сохранить ограниченное военное присутствие на северо-востоке Сирии с единственной целью борьбы с "Исламским государством" [запрещенная в РФ террористическая группировка] в партнерстве с "Силами демократической Сирии" для стабилизации в освобожденных районах", - сказал он.