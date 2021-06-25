В Госдепе заявили, что встреча Блинкена и главы МИД КНР в рамках G20 не планируется

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Двусторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Ван И на полях предстоящего заседания Группы двадцати (G20) в Италии не намечается. Об этом сообщила в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту шефа американской дипломатии в Италию, директор отдела по денежно-кредитным вопросам в бюро по делам экономики и бизнеса Госдепартамента США Сюзанна Купер.

"Могу сказать, что не планируется встреча госсекретаря Блинкена и китайского министра иностранных дел на министерском совещании "двадцатки", - заявила она.