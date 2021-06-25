Глава ВОЗ заявил о недопустимости атак на мирное население в связи с ситуацией в Тыграе

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Атаки на гражданское население недопустимы. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя в пятницу на брифинге в Женеве бомбардировку рынка близ города Мэкэле в штате Тыграй в Эфиопии, в результате которой погибли гражданские лица.

"В среду рынок у города Мэкэле в регионе Тыграй подвергся бомбардировке, что привело к убийству и ранению гражданских лиц. Машины скорой помощи были заблокированы в течение более одного дня, они не могли прибыть на место и вывезти раненых для оказания врачебной помощи", - сказал глава ВОЗ. "Атаки на гражданских лиц, где бы они ни происходили, абсолютно недопустимы. Это относится также к воспрепятствованию им доступа к немедленной помощи", - подчеркнул Гебрейесус. В настоящее время ВОЗ направляет материалы для лечения травм и проведения хирургических операций в больницу, где проходят лечение те, кто выжил после авиуадара, отметил гендиректор.

В четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя переходной администрации штата Тыграй Мулу Атсбаха сообщило, что в результате авиаудара погибли 64 человека.

Отряды мятежников из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) развернули в понедельник, 21 июня, наступление на позиции федеральных сил на территории штата. Согласно поступающей информации, в ожесточенных боях к северу от административного центра штата города Мэкэле задействованы четыре дивизии Вооруженных сил Эфиопии.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября прошлого года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца прошлого года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.