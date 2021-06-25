СМИ: беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане

ТАСС, 25 июня. ВС США провели в пятницу атаку с использованием беспилотников по позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется. Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.

В Афганистане продолжается конфликт между правительственными силами и талибами, обострившийся на фоне предстоящего полного вывода войск США из страны. За ночь талибы захватили три новых района, но уступили правительственным войскам шесть.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября, однако теперь Пентагон намерен вывести основную часть своих военных к 4 июля. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек.