ЕС, США и Канада готовы пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы

ТАСС, 25 июня. ЕС, США и Канада в пятницу выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы при условии значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Мы приветствуем содержательный, убедительный прогресс по восстановлению ключевых демократических процессов и институтов в Венесуэле и готовы пересмотреть политику санкций на основании значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах", - говорится в сообщении.