NYT: уголовные обвинения против компании Трампа могут выдвинуть на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Нью-Йорка может выдвинуть уголовные обвинения в отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, пока неясно, коснутся ли обвинения самого Трампа. В офисе прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, который ведет расследование по делу Trump Organization, пока официально не подтвердили информацию о планах предъявления уголовных обвинений.

Вайссельберг работал в Trump Organization около 40 лет и является сейчас ее финансовым директором. О том, что в отношении него начато расследование, стало известно в мае. Как отмечал телеканал CNN, Вайссельберг "оказался перед выбором: сотрудничать с прокуратурой против бывшего президента Дональда Трампа и Trump Organization или потенциально быть обвиненным в уголовных преступлениях, касающихся налогов". Если в отношении Вайссельберга планируется выдвинуть обвинения, это может означать, что он сотрудничать отказался.

Сайрус Вэнс с 2019 года добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.