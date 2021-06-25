Псаки: США изначально хотели оставить в Афганистане военных для защиты дипломатов

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американская администрация изначально планировала сохранить в Афганистане часть военного контингента для обеспечения безопасности своих дипломатов. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ясно заявили, когда президент [США Джо Байден] объявил о решении вывести военнослужащих, что планируем иметь дипломатическое присутствие на земле, включая силы безопасности для защиты такого присутствия, - сказала Псаки, комментируя высказывания представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о требовании прекратить оккупацию и продолжении боевых действий в противном случае. - Это то, что обсуждалось с самого начала. Я буду говорить на эту тему с представителями нашей команды по национальной безопасности".

Как сообщило в четверг агентство Associated Press, США, вероятнее всего, оставят в Афганистане около 650 американских военных после вывода из страны основной части своего контингента. Кроме того, несколько сотен военнослужащих останутся в аэропорту Кабула, возможно, до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.