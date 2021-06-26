Генпрокурор Миннесоты заявил, что исход дела Шовина должен изменить работу полиции

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Исход судебного разбирательства по делу экс-полицейского Дерека Шовина в Миннеаполисе (штат Миннесота) должен повлечь за собой изменения в работе стражей порядка на всей территории США. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон, трансляцию вели центральные телеканалы.

"Сегодняшний день очень важен для нашей страны. Исход данного дела имеет огромное значение. Но одного этого недостаточно", - сказал он, комментируя оглашение приговора Шовину. Экс-полицейский был приговорен к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

По словам генпрокурора, данное разбирательство должно привести к "социальным изменениям" в стране. Как пояснил Эллисон, законодателям в стране следует добиваться изменений в работе полиции, которые бы "укрепили доверие" между стражами порядка и обществом. Эллисон заострил внимание на том, что Конгресс США пока так и не одобрил законопроект, который предполагает ужесточение ответственности полицейских за проявление излишней жесткости и другие нарушения. Генпрокурор призвал сделать это незамедлительно.

Шовин в апреле был признан судом присяжных виновным в непредумышленном убийстве Флойда. 25 мая 2020 года Шовин применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.