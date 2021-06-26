Вице-президент США обещала, что власти страны будут гуманнее обращаться с мигрантами

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена более гуманно обращаться с мигрантами и рассчитывает на то, что данный вопрос не будут политизировать. Об этом заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис во время поездки на южную границу США.

"Наша администрация работает над формированием справедливой, эффективной и гуманной иммиграционной системы. Для нас это очень важно. Мы унаследовали тяжелую ситуацию", - сказала она во время выступления в городе Эль-Пасо (штат Техас). Харрис отметила, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе с нелегальными иммигрантами, прибывающими в США с территории Мексики, обращались жестоко. Как она подчеркнула, "людей содержали в негуманных условиях".

"В течение пяти месяцев мы добились прогресса. Но предстоит еще многое сделать", - сказала вице-президент США. Харрис также отметила, что "данную тему нельзя сводить исключительно к политике". "Мы говорим о детях, о семьях, о страданиях людей", - добавила она.

Действующая администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового хозяина Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Байден ранее в этом году поручил Харрис заниматься решением миграционных проблем на американо-мексиканской границе. Республиканцы заостряют внимание на том, что вице-президент США лишь сейчас нашла время на, чтобы посетить данный приграничный район.