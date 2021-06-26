В Перу осудили нападение на вертолет с президентом Колумбии на борту

БОГОТА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Перу осуждают нападение неизвестных на вертолет, в котором находился президент Колумбии Иван Дуке. Об этом в пятницу сообщили в перуанском МИД.

"Правительство Перу решительно осуждает неудачное нападение на вертолет, в котором находился президент Иван Дуке и его министры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter. В нем отмечается, что Лима выражает солидарность и поддержку Боготе.

Ранее неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Колумбии Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Колумбийский лидер подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.