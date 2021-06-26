Байден на встрече с Гани подчеркнул поддержку США межафганских переговоров

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу на проходившей в Вашингтоне встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой подчеркнул поддержку Соединенными Штатами межафганских переговоров.

Как отмечает пресс-служба США, стороны также согласились с тем, что несмотря на вывод американских сил из Афганистана, "прочное двустороннее партнерство" между странами будет продолжено.

Байден также подчеркнул поддержку Соединенными Штатами жителей Афганистана посредством оказания гуманитарной помощи и помощи в области развития, а также предоставления помощи афганским службам безопасности. Помимо этого, американский лидер выразил обеспокоенность относительно "недавнего увеличения числа случаев заражения" новым коронавирусом в Афганистане и упомянул "дополнительную экстренную помощь США, включающую 3 млн доз вакцины" от COVID-19.