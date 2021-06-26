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Кризис в Белоруссии

В Минске задержали трех человек во время спортивных соревнований

Они выкрикивали протестные лозунги

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Минская милиция сообщила о задержании трех велосипедистов во время триатлона, они выкрикивали протестные лозунги.

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"Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу. Проводится разбирательство.

Соревнования в рамках Минского триатлона - 2021, который стал традиционным, проходят в субботу, в том числе по центральным улицам белорусской столицы. В мероприятии участвуют порядка 2 тыс. человек. На него зарегистрированы представители более 10 стран, наибольшее число иностранных представителей из России. Участники триатлона - любители и профессионалы - соревнуются в велогонке, плавании и беге.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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