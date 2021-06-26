В Минске задержали трех человек во время спортивных соревнований

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Минская милиция сообщила о задержании трех велосипедистов во время триатлона, они выкрикивали протестные лозунги.

"Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу. Проводится разбирательство.

Соревнования в рамках Минского триатлона - 2021, который стал традиционным, проходят в субботу, в том числе по центральным улицам белорусской столицы. В мероприятии участвуют порядка 2 тыс. человек. На него зарегистрированы представители более 10 стран, наибольшее число иностранных представителей из России. Участники триатлона - любители и профессионалы - соревнуются в велогонке, плавании и беге.