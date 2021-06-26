Оппозиция в Раде обвинила Зеленского в лицемерии и попрании Конституции Украины

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Действующие власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским проявляют лицемерие, когда на фоне полного неуважения к основному закону страны, попрания прав граждан и притеснения свободы слова поздравляют украинцев с Днем Конституции. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), распространенном в субботу, в преддверии памятной даты, которую в стране отмечают 28 июня.

"Конституционный кризис и полное неуважение к букве основного закона, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности, гарантированных Конституцией Украины, посягательство на основное национальное богатство - землю, - все это "достижения" нынешней украинской власти, лицемерно поздравляющей украинцев с Днем Конституции", - заявили в партии.

В ОПЗЖ считают, что ответственность за это лежит в первую очередь на Зеленском, который "проводит антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику". "Этим он совершил предательство интересов украинцев и грубо нарушил статью 3 Конституции Украины: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", - указали в оппозиции.

В качестве примера в ОПЗЖ напомнили о персональных санкциях против руководства партии и членов их семей, которые утверждены Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и введены в действие указом президента в нарушение Конституции. "Основным законом каждому гарантировано свободное выражение своих взглядов и убеждений и запрещено ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде", - указали в оппозиции. Кроме того, нарушением статьи о запрете цензуры стало блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый независимый".

Опасность государству

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что СНБО в руках Зеленского "стал инструментом для расправы с политическими оппонентами, подконтрольной главе государства альтернативой судам и правоохранительным органам". "Вместо следования законным процедурам и правовым решениям власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал Совет нацбезопасности и обороны, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму", - подчеркивается в документе.

"Беспредел, творимый властью в отношении судей Конституционного суда, уже привел к затяжному конституционному кризису на Украине и стал следствием посягательства на независимость судей, давления на судей Конституционного суда. Фактически президент пытается присвоить себе функции судебной ветви власти", - подчеркивается в заявлении.

Другими резонансными нарушениями Конституции Украины со стороны Зеленского и его окружения в ОПЗЖ назвали "аферу" с законом о продаже земель сельхозназначения, ущемление прав русскоязычных граждан пользоваться родным языком, а также озвученную главой государства инициативу о "некой стене", которой он хочет отделить Донбасс. "Это - дикое, вопиющее предательство украинских граждан, преступление против территориальной целостности Украины", - указывают авторы заявления.

Оппозиционная партия намерена сделать все возможное, чтобы понятия законность, право и конституционные гарантии не стали пустым звуком, чтобы страна окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе Конституции и определяющие основные принципы государственности.