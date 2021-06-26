Глава Бундестага не исключил дезинформации из-за рубежа в преддверии выборов в Германии

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле не исключил, что на предвыборную борьбу перед голосованием в Бундестаг попытаются повлиять из-за рубежа, формируя общественное мнение. Об этом он заявил в интервью агентству DPA в субботу.

"Опасность сравнительно велика, - сказал Шойбле. - Мы знаем, что можно сделать при помощи недостоверных новостей". "По примеру прошедших выборов в других странах мы знаем, что ведется настоящая пропагандистская война", - сказал он, уточнив, что источник дезинформации не всегда удается определить.

Шойбле обеспокоен тем, что значительная часть людей в ФРГ получают информацию из зарубежных медиа, некоторые из которых "не работают в соответствии с принципами свободы СМИ". Продолжая тему, он упомянул "ситуацию со свободой прессы в таких странах, как Турция и Россия".

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. По их итогам будет определен новый состав правительства и канцлер.