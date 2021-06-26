Китай приветствовал отказ Украины поддержать в ООН коммюнике по Синьцзяну

ПЕКИН, 26 июня. /ТАСС/. Власти КНР приветствуют решение Украины не присоединяться к предложенному Канадой в ООН антикитайскому совместному заявлению, касающемуся Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщил в субботу МИД Китая.

"Решение, принятое украинской стороной [об отказе поддержать коммюнике по Синьцзяну], свидетельствует об ее независимой позиции и стремлении опираться на реальные факты. <...> КНР приветствует это", - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В нем уточняется, что невмешательство Киева во внутренние дела Китая соответствует уставу ООН и нормам международного права. "Это свидетельствует об очередном поражении небольшой группы западных стран, пытающихся клеветать на КНР под предлогом ситуации в Синьцзяне, в Гонконге и Тибете. <...> Все их попытки оказать давление на Китай и воспрепятствовать его развитию неизбежно обречены на провал", - подчеркивается в заявлении.

Ранее постоянное представительство Украины при ООН в Женеве опубликовало заявление о том, что оно не будет присоединяться к коммюнике по Синьцзяну.

Давление со стороны Соединенных Штатов

В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине якобы из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну. По ее словам, Соединенные Штаты "как демократическая страна" намерены противодействовать этому.

В последнее время ряд западных стран обвиняет КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы содержатся до 1 млн эксплуатируемых властями уйгуров. Весной Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в ущемлении прав этого национального меньшинства. Пекин ответил Западу контрмерами.