Проект резолюции СБ ООН по трансграничной помощи Сирии предполагает два пункта пропуска

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Первый вариант резолюции Совета Безопасности ООН по трансграничной помощи Сирии предполагает сохранение действующего сейчас пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией и возобновление работы пункта "Эль-Ярубия" на границе с Ираком на год. Проект документа имеется в распоряжении ТАСС.

В июле 2020 года СБ ООН принял резолюцию о продлении действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи арабской республике. Изначально такие поставки осуществлялись через четыре КПП: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом.

Проект носит компромиссный характер. С одной стороны, он предполагает сохранение и даже увеличение числа действующих пунктов пропуска с одного до двух, но с другой - не предусматривает возобновление работы второго КПП на границе с Турцией "Баб-эс-Салям", который так же, как и "Баб-эль-Хава", мог бы использоваться для доставки гуманитарной помощи в провинцию Идлиб.

"Эль-Ярубия" в свою очередь обеспечивает связь Ирака с Заевфратьем и находящимися там курдскими регионами, где сохраняется американское влияние.

Представленный в пятницу группой европейских стран в Совбезе проект резолюции не является окончательным и вряд ли дойдет даже до голосования. Он станет отправной точкой для дальнейших дискуссий относительно судьбы механизма трансграничной помощи. США настаивают на том, чтобы возобновить работу всех пунктов пропуска. Россия указывает, что помощь может доставляться централизованно и под контролем Дамаска даже в районы, находящиеся под контролем оппозиции, а значит механизм, который был полезен во время борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), уже не нужен.

Судьба механизма трансграничной помощи будет решена в ближайшие две недели. Мандат на работу "Баб-эль-Хавы" истекает 10 июля. Поскольку эта дата приходится на субботу, когда заседания СБ ООН не проводятся, голосование по окончательному проекту резолюции - или нескольким проектам - состоится не позднее 9 июля.