Второй тур выборов в регионах Франции станет репетицией президентского марафона - 2022

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Франция проводит в воскресенье второй тур региональных выборов. Особый интерес политических аналитиков к предстоящему голосованию связан с тем, что это последний поход французов на избирательные участки перед президентcкими выборами, намеченными на весну 2022 года.

Региональные советы, которые будут сформированы в 13 регионах, избираются на шесть лет и наделены обширными полномочиями в сферах школьного образования, развития транспорта, экономической политики, экологии. Тем не менее первый тур выборов, состоявшийся неделю назад, был отмечен рекордно низкой активностью электората. Впервые в современной истории Франции в голосовании не участвовали две трети избирателей (66,7%).

Одной из причин этого является неизбежно долгое ожидание в очереди перед участком. Санитарные правила, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса, допускают одновременное присутствие в помещении для голосования не более трех человек. Ведущие политические партии в минувшие дни указали своим сторонникам на необходимость максимальной мобилизации во втором туре. Результаты последних опросов общественного мнения, однако, не подтверждают готовности электората откликнуться на этот призыв.

Глава государства Эмманюэль Макрон намерен вновь голосовать в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс), где расположен загородный дом его семьи. Ожидания правящей партии "Республика на марше", по оценкам экспертов, на этот раз являются достаточно скромными. Это объясняется тем, что региональные советы были избраны в 2015 году, еще до ее создания. Поэтому сторонники Макрона не контролируют сегодня ни один из регионов. Неделю назад они набрали чуть больше 10% голосов, и это побудило часть наблюдателей говорить о "стратегической аварии" партии власти. Но если "Республике на марше" не приходится рассчитывать на победу в каком-либо регионе, ее электорат, безусловно, может повлиять на финальное распределение мандатов, отдав сейчас свои голоса в пользу тех соперников, которые для нее наиболее приемлемы.

Правый фланг

Разочаровывающими оказались итоги первого тура и для правого оппозиционного "Национального объединения" Марин Ле Пен. Считавшаяся фаворитом предвыборного марафона партия получила чуть менее 20% голосов по стране. Это гораздо меньше, чем следовало из прогнозов социологов.

Основные надежды сторонников Ле Пен сейчас связаны с регионом Прованс - Альпы - Лазурный Берег, где в первом туре лидировал кандидат от ее партии, депутат Европарламента и бывший министр транспорта Тьерри Мариани. В минувшее воскресенье он получил чуть более трети голосов. С небольшим отрывом вслед за ним пришел к финишу его соперник - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" и действующий глава региона Рено Мюзелье, который рассчитывает на поддержку социалистов и "зеленых".

В первом туре наиболее успешно выступили "Республиканцы", набрав свыше 28% голосов. Кандидаты от этой партии лидировали в пяти регионах, в том числе в северном О-де-Франс, где сейчас близок к победе Ксавье Бертран, уже объявивший о своем решении баллотироваться на президентских выборах в 2022 году.

В центральном регионе Иль-де-Франс, в состав которого входит и французская столица, ближе всех к победе другой кандидат от правого блока - Валери Пекресс. Она и сейчас возглавляет этот регион, а весной следующего года собирается принять участие в борьбе за Елисейский дворец. Пекресс уже выразила надежду, что после второго тура региональных выборов ей удастся сформировать широкую правоцентристскую коалицию, чтобы опереться на ее поддержку во время президентского марафона.

"Неподчинившаяся Франция"

Социалисты, самостоятельно контролирующие примерно 18% электората, надеются в воскресенье на голоса "зеленых". В итоге социалистический блок может претендовать на поддержку порядка 30% избирателей.

Гораздо хуже, чем она сама ожидала, выступила левая партия "Неподчинившаяся Франция". На выборах главы государства в 2017 году ее лидер Жан-Люк Меланшон получил в первом туре пятую часть голосов. На этот раз его сторонники оказались наименее прилежными избирателями. На голосование не явилось 75% его электората.

По закону полномочия 1 767 региональных советников, которые будут избраны в воскресенье, должны завершиться через шесть лет. Но на 2027 год приходятся также президентские и парламентские выборы, поэтому мандаты советников могут быть продлены еще на девять месяцев. Таким образом, следующих выборов в регионах в реальности придется ждать до 2028 года.