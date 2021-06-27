Глава МИД Франции считает возможным пересмотр отношений Европы и США

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Изменения, произошедшие в политике Европы и США, создают условия для пересмотра их отношений на новой основе. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в совместном интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оно опубликовано в воскресном номере еженедельной газеты Le Journal du Dimanche.

"Ситуация теперь отличается от прежней. США изменились, и Европа также изменилась, причем все это произошло в условиях, когда обстановка на планете стала более жесткой. Поэтому Европа решила, что ей следует с большей ответственностью подойти к стоящей перед ней задаче и создать те инструменты, которые позволяют усилить ее стратегическую автономию", - отметил французский министр.

"США изменили свою позицию по отношению к Китаю, - отметил он. - Мы не сможем выйти на тот же уровень трансатлантических отношений, который существовал десять лет назад, но происходящее позволяет воссоздать их на новой основе". При этом Ле Дриан подчеркнул, что "в интересах США располагать сильной Европой, сильными союзниками - а не слабыми союзниками, не способными обеспечить достаточный уровень поддержки".

Блинкен согласен

Энтони Блинкен отметил, что согласен с такой позицией. "Действительно, интересам США отвечает, чтобы их главный партнер обладал максимальными возможностями, что позволит обеим странам отвечать на стоящие перед ними вызовы", - сказал он. "В торговой сфере мы, убрав таможенные тарифы, уже добились важных результатов относительно [урегулирования] спора между авиастроителями Boeing и Airbus, который длится уже 17 лет", - заявил Блинкен. Он также добавил, что для урегулирования разногласий создается трансатлантический совет по вопросам технологических инноваций.

"Однако превыше всего оказывается то, что мы придерживается общих ценностей, - продолжил госсекретарь США. - Это имеет ключевое значение, когда перед демократическими странами стоит важная задача вести совместную работу с тем, чтобы добиться положительных и наглядных результатов как для своих граждан, так и для всего мира". "Уверен, что именно этим принципом руководствуются и президент США Джо Байден, и президент Франции Эмманюэль Макрон", - подчеркнул Блинкен.

Цифровой налог

Представителям двух стран был также задан вопрос, выступают ли они за то, чтобы была реализована инициатива о налогообложении американских цифровых корпораций. "По крайней мере у нас есть хорошая возможность продвинуться вперед в данном вопросе. В частности на основе соглашения, достигнутого на саммите "Группы семи" относительно минимального 15%-ного налогообложения таких корпораций. То есть создана основа, которая не позволит сильно занизить такой налог", - сказал в этой связи Блинкен.

Со своей стороны Жан-Ив Ле Дриан в частности отметил, что "возвращение США во Всемирную торговую организацию создает перспективы для совместной работы, в частности в том, что касается торговых санкций".