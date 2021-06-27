В ДНР сообщили, что украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило семь раз", - передает представительство в своем телеграм-канале. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 78 единиц", - говорится в сообщении.

Под огнем киевских силовиков оказались районы городов Донецк ("Вольво - центр") и Горловка (поселок Широкая Балка), села Веселое и Заиченко, поселки Старомихайловка и Кременец. ВСУ применяли минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы разных типов, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Представительство ДНР сообщает, что его попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

В субботу представительство ДНР при СЦКК сообщало о пяти обстрелах со стороны ВСУ, в ходе которых были выпущены 27 боеприпасов.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.